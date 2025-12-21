全国高校駅伝が21日、京都市内で行われ、1区は学法石川(福島)の増子陽太選手が日本選手最高記録を更新。西脇工（兵庫）の新妻遼己選手も従来の日本選手最高記録を上回るなど、ハイレベルなレースとなりました。各校のエースが集う最長10.0キロの全国高校駅伝1区。これまでの日本選手最高記録は、前回大会八千代松陰の3年生だった鈴木琉胤選手(現早稲田大1年)がマークした28分43秒でした。雨が降る中、5000mも14分21秒ほどで通過。