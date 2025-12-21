主催した小学生のソフトボール大会で、打席に立つ女子ゴルフの渋野日向子＝21日、岡山県倉敷市女子ゴルフの渋野日向子が21日、岡山県倉敷市で主催した小学生のソフトボール大会を訪れ、ゴルフの体験会や、ホームラン競争などで故郷の子どもたちと交流した。試合も観戦し「たくさんのいいプレーが見られて涙が出そうなくらいだった。来年の自分のパワーに変えられる」と明るい表情をみせた。今季は不振で米ツアーのシードを失っ