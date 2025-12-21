U―22日本代表の合宿で練習を見守る大岩監督＝千葉市内2028年ロサンゼルス五輪を目指すサッカーのU―22（22歳以下）日本代表が21日、千葉市内で合宿を始めた。12チームで争うロス五輪はアジアの出場枠が2枠に減り、大岩監督は「予想していた。プロセスがどうであろうと、そこ（アジア制覇）に向かっていく」と目標を明確にした。16チームが参加した24年のパリ五輪ではアジアの枠は3.5だった。前回の日本はアジアを制して五輪に