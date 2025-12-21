漫才ナンバー１決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」決勝が２１日夜、東京・テレビ朝日でスタートした。冒頭、司会の今田耕司と上戸彩が登場。上戸は赤の肩ひもロングドレス姿。その破壊力にネットは騒然となった。「めちゃくちゃ美人」「上戸彩さん綺麗すぎる…」「４０とは思えない」「今年もかわいい」「上戸彩を見るための祭典」「真っ赤なドレスの破壊力やばああああ！」「ドレス眩しい」「どこのブランド？」「歳を