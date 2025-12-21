漫才の日本一を決める『M-1グランプリ2025』敗者復活戦（テレビ朝日系）が21日、生放送され、Aブロックを20世紀、Bブロックをカナメストーン、Cブロックをミキが勝ち上がり、審査員投票の末、カナメストーンが敗者復活枠での決勝進出を果たした。【写真】 『M-1グランプリ2025』決勝進出する9組！敗者復活戦は、準決勝の順位をもとに、出場する21組をABC3つのブロック、7組ごとに振り分け、観客投票による勝ち残り方式でブロ