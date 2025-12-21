２０日、田蘊章さんの作品展を見学する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津12月21日】中国天津市の天津美術館で20日、著名書家、田蘊章（でん・うんしょう）さんの作品展が開幕し、多くの書道愛好家が見学に訪れた。今回は楷書や行書、草書などさまざまな書体の作品100点余りを展示している。1月11日まで。（記者/周潤健）２０日、田蘊章さんの作品展を見学する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）２０日、田