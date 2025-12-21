◆第２５回兵庫ゴールドトロフィー・Ｊｐｎ３（１２月２５日１６時発走、園田競馬場・ダート１４００メートル）＝枠順確定ＪＲＡと地方から好メンバー１１頭が集まったダートグレード競走の枠順が１２月２１日、決まった。４頭が参戦するＪＲＡ勢では、一昨年の覇者で昨年も２着に好走したサンライズホーク（セン６歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父リオンディーズ）が７枠９番に入り、レコード決着の武蔵野Ｓで４着に健闘したサンラ