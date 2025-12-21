【ラ・リーガ】レバンテ 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間12月21日／エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア）【映像】斜めの大ジャンプから「ヘディング弾」レアル・ソシエダのMF久保建英が、プロキャリア初となるヘディングゴール。ハイボールに合わせた脅威のジャンプ力にファンが驚きの声を上げている。今月14日にセルヒオ・フランシスコ前監督を解任したソシエダは、ラ・リーガ第17節のレバンテ戦で、Bチームを率いるジョ