ビッグマッチで乱入を繰り返していた“謎のフード男”が、ついに正体を解禁。「長期欠場だったあの男が！」――となるはずが、「誰？」「ジャスティン・ティンバーレイク？」「いや『プリズン・ブレイク』のアイツや…」と、まさかの大喜利大会へと発展した。【映像】“謎のフード男”が正体を明かす→まさかの人物で変な空気に…WWE公式Xアカウントが、最新の「RAW」で行われたローガン・ポール対レイ・ミステリオ戦への乱入