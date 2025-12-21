東京・北区で飲酒運転の車が都電荒川線の線路上で事故を起こし荒川線は一時運転を見合わせせました。【映像】現場の様子午後1時ごろ、都電荒川線の王子駅前停留所付近で、「車が立ち往生をしているので通行できない」と運転士から営業所に連絡がありました。乗用車が高架橋の柱に追突しタイヤが外れたため、線路上で動けなくなったということです。事故の影響で都電荒川線は王子駅前停留所と早稲田停留所の間で1時間以上にわ