上野動物園は21日、双子のパンダを事前の申し込みなしに観覧できる最終日を迎えました。日中関係が冷え込む中、“パンダゼロ”の日が近づいています。開園前に並んだ人は約4000人以上。上野動物園には、早朝から別れを惜しむファンが駆けつけました。ファンが撮影した21日のパンダ舎の様子をみると、元気に歩き回るレイレイの姿が捉えられていました。東京都は、上野公園で生まれた双子のジャイアントパンダ・シャオシャオとレイレ