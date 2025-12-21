アトレティコ・マドリードに所属するイタリア代表FWジャコモ・ラスパドーリ（25）は今冬チームを離れる可能性があるようだ。今夏ナポリからアトレティコに加入したラスパドーリ。今シーズンはここまで公式戦13試合で2ゴール2アシストを記録しているが、プレイタイムは399分のみとなっており、十分な出場時間を確保できていない。そんななか、アルベルト・チェルッティ記者はスペイン『Cadena SER』にて、ラスパドーリは冬の移籍を