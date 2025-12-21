今季もブンデスリーガの首位を走っているバイエルン。現在は消化試合数が1試合少ないものの、2位ドルトムントとは勝ち点6の差をつけている。14試合を終えて12勝2分、未だ黒星がなく、ここまで無敗できている。そんなバイエルンで存在感を示している若手がいる、17歳のレナート・カールだ。バイエルンユース出身のMFで、今季は21試合に出場して6ゴール2アシスト。CLではクラブ・ブルージュ、アーセナル、スポルティングCPと現在出場