アル・ガラファに所属する元スペイン代表FWホセルが、レアル・マドリード時代に記録したチャンピオンズリーグ（CL）準決勝セカンドレグのバイエルン・ミュンヘン戦でのゴールを振り返った。レアル下部組織出身のホセルはトップチームに定着することはできずに国内外のクラブを転々としていた。2023年夏にレアルへ復帰すると、控えという立ち位置ながらも、ポストプレイや高い決定力を武器に公式戦49試合で17ゴールを記録していた。