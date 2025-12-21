アーセナルはプレミアリーグ第17節でエヴァートンを1-0と破り、クリスマス時点での首位を確定させた。プレミアリーグではクリスマス時点で首位のチームが優勝するとよく言われるが、データ上はコインの裏表、50％ほどの確率にすぎないと『BBC』は伝えている。しかし、ファンを不安にさせるようなデータがある。アーセナルは過去クリスマスで首位に立っても、一度も優勝できていないのだ。アーセナルがクリスマスに首位に立ったのは