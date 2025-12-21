今季はソトへの巨額の投資も実らなかった(C)Getty ImagesMLBで勢力均衡を図るために設けられているぜいたく税について、ドジャースに史上最高額の1億6940万ドル（約264億円）が課されると報じられた。年俸総額4億1734万1608ドル（約658億円）とともにメジャートップ。これらの数字は2位以下の球団を大きく引き離す金額であり、現地メディアでも発表された内容が話題となっている。【動画】ヤンキースタジアムに“凱旋”のソト