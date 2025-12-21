漫才ナンバー１決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」決勝を前に２１日午後、決勝最後の１組をかけて準決勝敗退組による「敗者復活戦」が行われ、カナメストーンが制した。司会は陣内智則と齊藤京子が務めた。ゆったりのチャコールのパンツスーツ姿で進行。ネットでも話題となり「齊藤京子が美しすぎるのだが」「ビジュ良すぎない？」「可愛すぎる」「めちゃ可愛い、これは上戸彩枠見つかったな」「声が聴きやすい」「いい声