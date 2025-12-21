「グランプリ、グランプリシリーズ・ＳＧ」（２１日、住之江）中央ホールで、俳優の笹野高史がトークショーを開催。若手顔負けのエネルギッシュなトークを繰り広げた。「ものすごい人ですね。何かもうけたるぞ、という気がワンワンしてますね」と会場の熱気に笹野自身もヒートアップ。「ボートレースの魅力はガッツですね。脈拍も上がります」と７７歳の年齢をネタにしながら、奥深い世界の魅力を語った。今年のボートレー