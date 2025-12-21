◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）２歳マイル王決定戦は１４頭立てで争われ、４番人気で津村明秀騎手とコンビを組んだリアライズシリウス（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は５着に敗れた。同馬は、６月の東京でデビュー。後続に７馬身差もつける逃げ切り圧勝で初陣を飾った。続く前走の新潟２歳Ｓ・Ｇ３は２番手から運ぶ競馬で、１番人気に