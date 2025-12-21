ファン交流イベントに参加し、あいさつする楽天・則本＝21日、仙台市楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使した則本昂大投手が21日、仙台市内で取材に応じ、マイナー契約など厳しい提示があった場合も「基本的に第一は向こうでやりたい」と話し、米球界移籍を改めて希望した。まだオファーは届いていないという。今季で現役を引退した岡島豪郎さんが企画したファン交流イベントに参加。則本は最後にサプライズで花束を