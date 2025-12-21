結成１５年以内の漫才日本一決定戦「Ｍ‐１グランプリ２０２５」の敗者復活戦が２１日、都内で行われ、同日行われる決勝戦に駒を進めた。敗者復活戦は２１組の出場者を７組ずつ、Ａ、Ｂ、Ｃの３つのブロックに分け、まずそれぞれのブロックの勝者を観客の投票で決定。さらに勝ち上がった３組から、今度は５人の芸人審査員の投票により、復活する１組を決定するという方式で行われた。今年の芸人審査員を務めたのはウエストラ