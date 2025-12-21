東京女子プロレスのプリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩（２６）が、壮大な夢をぶち上げた。２１日、東京女子プロレスが東京たま未来メッセ大会前に、公開で１・４後楽園ホールでのプリンセス・オブ・プリンセス選手権試合の調印式を開催。挑戦者の鈴芽は「憧れた東京女子プロレスで憧れを持ったこのベルトにイッテンヨンで挑戦します。未詩さんのように一緒にみんなを引っ張れる存在になれるように、私はあなたに勝ち