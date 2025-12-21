新年のはじまりに贈りたい、心までとろけるキャラメルギフト。キャラメルスイーツ専門店「ザ・キャラメルクラウン」では、迎春シーズン限定で華やかなお年賀用オリジナル掛け紙が登場します。紅白を基調にした縁起の良いデザインは、年始のご挨拶にぴったり。阪急うめだ店で出会える人気スイーツとともに、「今年もよろしくお願いします」の気持ちを甘く上品に届けてみませんか♡ 迎春気分高まるお年賀掛