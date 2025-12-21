陸上自衛隊相浦駐屯地を視察し、記者団の取材に応じる小泉防衛相（中央）＝21日午後、長崎県佐世保市小泉進次郎防衛相は21日、長崎県佐世保市の陸上自衛隊相浦駐屯地を訪れ、離島防衛の専門部隊「水陸機動団」を視察した。視察後記者団に「厳しさを増す安全保障環境を踏まえれば、南西地域の防衛体制強化は喫緊の課題だ」と述べた。現行の運用指針の見直しによる防衛装備品の輸出拡大にも意欲を示した。小泉氏は、水陸機動団と