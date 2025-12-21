◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、3日目には女子のフリースケーティングが行われています。この大会に出場している三原舞依選手は今季限りでの現役引退を発表。全日本フィギュアでの最後の滑りとなりました。ショートプログラムでは62.77をマークし13位につけていた三原選手。集大成となる演技を前にリンクに姿を現すと、観客も立ち上がり声