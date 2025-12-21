漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の決勝が21日、都内で行われる。決勝進出の残り1枠をかけ、準決勝で敗れた21組が敗者復活戦でA、B、Cの3ブロックに分かれ、4分間の漫才で激突。Cブロックを勝ち上がったミキが7年ぶりの決勝進出を逃した。Aブロックを勝った20世紀、Bブロックを勝ったカナメストーンの3組で最終決戦。芸人審査票5票中、2票止まりだった。ミキは高速しゃべくり漫才を披露し、場内を爆笑させたが最後に競り