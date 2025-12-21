今年は、例年以上にインフルエンザが大流行しています。高熱によって子どもに異常行動が出るケースもニュースで取り上げられ、不安を抱く保護者も多いのではないでしょうか。きくまきさんがX（旧Twitter）に投稿した漫画『インフルエンザ、子どもの熱せん妄に気を付けよう』は、子どもが高熱時に見せる熱せん妄のリアルな実体験を描き、大きな反響を呼んでいます。【漫画】インフルエンザ、子どもの「熱せん妄」の実体験（全編を読