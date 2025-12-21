立憲民主党新潟県連は、来年の知事選に向け候補者擁立を目指す方針を示しました。21日、新潟市で常任幹事会を開いた立憲民主党県連。この中で来年6月の任期満了に伴い行われる知事選について、県連として候補者擁立を目指す方針を共有したということです。【立憲民主党県連西村智奈美代表】「県政に対してちゃんとこういった県政であって欲しいと示す意味でも県知事候補については擁立を検討する。そういう責任があると思ってい