献血の血液が不足する時期に合わせ、高校生が献血への協力を呼びかけました。「献血をお願いします！」21日、新潟市中央区で高校生が呼びかけたのは献血への協力。10代から30代の献血者数が10年前と比べ半分ほどに減るなど、若者の献血離れが課題となる中、参加した生徒は献血の意義などを訴えていました。【東京学館新潟インターアクトクラブ 佐藤希音部長】「冬は特に体調不良などで来られない方が多く血液が減ってしまう