３月末でＮＨＫを退局し、フリーに転身した中川安奈アナウンサー（３２）が２０日、自身のＸに新規投稿。「少食に思われがちですが」と食についてつづった。「母とランチ少食に思われがちですが、食べるの大好きなほうです♥」と体にぴったりした紫の薄手ニットに、スカートを合わせた私服姿をアップ。ニットはデコルテを美しく見せるデザインになっている。キョロリと横を向いてキュートな表情のショットもある。