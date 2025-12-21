オリックス・宗選手の打球を追う子どもたち＝横浜隼人高グラウンドプロ野球や社会人野球で活躍する横浜隼人高ＯＢによる野球教室が２１日、同高グラウンドで行われた。オリックスの宗佑磨内野手ら１１人がコーチとして参加。小学５、６年の男女野球選手約１５０人が一流の技を学んだ。同高硬式野球部ＯＢ会主催のイベントは年末の恒例となっており、今年で１６回目を数えた。前日（２０日）夜は雨だったが、午前中に野球部員が