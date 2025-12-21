柏原竜二さんがナビゲートする「箱根駅伝への道」。2025年12月9日の放送では、青山学院大学の特集をお届けしました。 塩出選手「彼（皆渡星七選手）の気持ちを持って走りたい」塩出翔太選手は今年の4年生について「個性がすごく強く、負けず嫌いが多い」と教えてくれました。 また、塩出選手は悪性リンパ腫のため、今年2月に亡くなった同学年の皆渡星七選手について「人のことを思える選手」とし、「まずは勝って、星七