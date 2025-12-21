柏原竜二さんがナビゲートする「箱根駅伝への道」。2025年12月4日と5日の放送では、東京国際大学の特集をお届けしました。 菅野主将「後輩たちに箱根駅伝を残してあげたい」菅野裕二郎主将は前回の箱根駅伝について「スタートラインに立てただけで感極まって泣きそうになってしまった。とにかく楽しかった」と振り返ってくれました。 また、菅野主将は今年の箱根について「最後は箱根駅伝で笑って終わりたい。後輩