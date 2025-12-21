漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。今回は史上最多となる１万１５２１組がエントリー。今年も今田耕司と司会を務める上戸彩はデコルテもあらわなワインレッドのロングドレスで登場。会場のため息を誘った。ネット上にも「毎年Ｍ―１見て最初に思うこと今年も上戸彩が美しい。目の保養」、「はい今年も上戸彩がかわいいです」、「上戸彩拝む