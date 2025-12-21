◆りそなＢ１リーグ第１５節Ａ東京８４―８０レバンガ北海道（２１日、トヨタアリーナ東京）レバンガ北海道はアウェーでＡ東京に８０―８４で敗れた。序盤から追う展開となり、第４クオーターには一時逆転したが競り負け。１０月の第３、４節以来の２連敗となった。前日に連勝が１２で止まり、勢いを取り戻したいところだったが、勝利には届かず。トーステン・ロイブルヘッドコーチ（５３）は５９―８１で完敗した前日からの