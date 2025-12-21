【モデルプレス＝2025/12/21】お笑いコンビ・カナメストーンが、ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」敗者復活戦（12月21日15時〜放送）を勝ち上がり、決戦に進出した。【写真】今年の「M-1グランプリ」決勝進出者9組一覧◆「M-1」敗者復活、カナメストーンが決勝戦へAブロックからは結成11年の「20世紀」、Bブロックからは結成15年で今年「M-1」ラストイヤーの「カナメストーン」、Cブロックからは結成13年の「ミキ」が