冬の京都・都大路を駆け抜ける全国高校駅伝。県勢は、女子が神村学園と鹿児島、男子は鹿児島城西が出場しました。 女子は、5区間21.0975キロに57チームが出場しました。2年ぶりの優勝を目指す神村学園は、1区で3年・瀬戸口凜が先頭集団についていけず、21位と出遅れます。 その後は順位を少しずつ上げ、4区で1年・白峯袴羽が17位で受けたたすきを、11位でアンカー野口紗喜音につなげますが、最後は10位でゴー