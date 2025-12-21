トラブルで打ち上げ延期となったH3ロケットは、あす22日午前に打ち上げられる予定です。 H3ロケット8号機は今月17日、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、地上の冷却システムにあるガスの手動バルブの操作に問題があったため、直前で中止されました。 JAXA＝宇宙航空研究開発機構と三菱重工業は20日、「設備自体に問題はない」として、新たな打ち上げ日時をあす22日午前10時51分30秒に決定しました。 日