歌手・タレントの堀ちえみ（58）が21日、自身のブログを更新。“ラブブ”などのマスコットが付いたブランドバッグを紹介した。【写真】“ラブブ”らマスコットが付いた堀ちえみの私物ハイブラバッグブログでは「本日の出掛けるスタイル！」と私服コーディネートを紹介するのが日課となっている堀。この日は両肩に大きなリボンが付いたニットにスカートを合わせたかわいらしいコーディネートを披露した。さらに「バッグが大変