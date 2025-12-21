◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の女子フリーが21日に行われた。ショートプログラム（SP）で13位発進となった三原舞依（シスメックス）は今季限りでの引退を表明しており、最後の全日本でファンに“感謝”を伝えた。フリー曲「ジュピター」に乗り、冒頭でルッツ―トーループの