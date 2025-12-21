自民党の鈴木幹事長は２１日、日本維新の会との連立政権樹立後、初めて大阪入りし、自民の大阪府連大会に出席した。鈴木氏は「これまで維新と、政策や選挙で大変厳しい関係にあったことは承知している。不満は十分受け止めている」と述べ、連立への理解を求めた。昨秋の衆院選で、自民は府内の小選挙区で維新に全敗を喫している。