アクションカメラの代名詞的存在だったGoProのシェアが急落している。同社が最後にトップシェアを獲得したのはこの1月。39.6％で一瞬首位を奪還した。ライバル2社の平均単価が上昇するのをしり目に、年始特価で単価を1割下げ台数を稼いだ。しかし、その後シェアは下落の一途。この11月では9.6％と、ついに2桁を割り込んだ。毎年発売しているフラグシップの新モデルが登場しなかったことも響いた。一方、激しくトップを争っている