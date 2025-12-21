お笑い芸人、俳優、アスリート、アーティストなど、豪華な面々が参加した初の宮城県人会が開催。出席者が続々とSNSにてその模様を報告している。 【写真】鈴木京香や久保史緒里・八乙女光らも参加！“宮城県人会”豪華25名集合ショット ■初の“宮城県人会”に豪華メンバーが勢ぞろい 狩野英孝は、「素晴らしき方々の中に入れてもらい感謝！」と綴り、宮城県人会に出席した総勢25名の集合ショットを投稿した