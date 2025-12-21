思い出に残っている有馬記念はたくさんある。ラストランを衝撃の８馬身差Ｖで飾った１３年オルフェーヴル。１強ムードと目されたアーモンドアイを筆頭に、Ｇ１馬１０頭をなぎ倒した１９年リスグラシュー。そして、プライベートを通じても初の現地観戦となった昨年のレガレイラ。３歳牝馬６４年ぶりＶの偉業達成を見届けられたのは、一生忘れられない。そして今夏、北海道出張中のノーザンホースパーク取材で出合ったのが１８年