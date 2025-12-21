中山競馬場で有馬記念を観戦したのは人生で一度だけ。ドウデュースが制した２３年だ。本命は他の馬だったが、ドウデュースは好きだった馬の１頭。本命馬が伸びあぐねる中、ドウデュースは抜群の手応えで直線へ。「差せ！差せ！」。気がついたら、無心でドウデュースを応援していた。先頭でゴールを駆け抜けると、これまで聞いた事のない大歓声が競馬場に響き渡った。人馬の復活Ｖ。馬券は無残に散ったが、１人の競馬ファンとして