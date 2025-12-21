記者の一番好きな馬は牝馬２冠馬カワカミプリンセスだが、一番強いと思った馬はＧ１４勝馬ダイワスカーレット。休み明けながら“同期”ウオッカとの歴史的名勝負を繰り広げた０８年天皇賞・秋のパフォーマンスにも驚いたが、特に印象に残っているのは同年の有馬記念だ。強豪牡馬たちの早め強襲をものともせず悠々逃げ切り。７１年のトウメイ以来、３７年ぶりの牝馬Ｖをあっさり達成してみせた。スピード、操縦性ともにピカイチで