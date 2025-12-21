モデルのUTA(28)が21日、自身のインスタグラムのストーリーを更新し、父で俳優の本木雅弘の60歳の誕生日を祝福した。本木はこの日が60歳の誕生日。UTAは幼少期の自身と本木の2ショット写真などを複数枚投稿。「還暦祝」とつづったもの。本木はエッセイストの内田也哉子さんと95年7月7日に結婚。97年にUTA、99年に女優の長女・伽羅、10年に次男・玄兎さんが誕生している。