アメリカのトランプ政権は20日、南米ベネズエラを出港した石油タンカーを拿捕したことを明らかにしました。12月10日にも、沖合で大型の石油タンカーを拿捕していて、2隻目となります。これはノーム国土安全保障長官が自身のSNSで明らかにしたもので、沿岸警備隊が国防総省の支援を受けて行ったということです。トランプ政権は9月以降、麻薬の密輸対策と称して、ベネズエラの船に攻撃を繰り返し、これまでに100人以上を殺害している