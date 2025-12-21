漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の決勝が21日、都内で行われる。決勝進出の残り1枠をかけ、準決勝で敗れた21組が敗者復活戦でA、B、Cの3ブロックに分かれ、4分間の漫才で激突した。Aブロックでは、吉本興業所属のゼロカランが存在感を発揮した。ゼロカランはツッコミのワキユウタ、ボケのたいがの2人で19年4月に結成。ワキユウタの長めのフレーズの例えツッコミを連発するスタイルで存在感を発揮した。6番手のネコニスズ