12月20日、モデルで女優の冨永愛がInstagramを更新。妊娠を報告し、驚きが広がっている。《いつも温かい応援をありがとうございます》と切り出した冨永は、大きな海と夕日が輝く空が広がる写真ととに《このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします》と、お相手の名前とともに妊娠をしたことを報告した。「冨永さんは、2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、翌2005年、現在はモ